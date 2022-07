S-a triplat numarul de infectari cu coronavirus, la Iasi. Sfatul medicilor: "Nu va rusinati sa purtati masca"

Medicii le recomanda romanilor sa se protejeze in continuare impotriva COVID-19, dupa ce numarul cazurilor s-a triplat, la Iasi, intr-o saptamana. Numarul de infectari cu COVID-19 s-a triplat la Iasi, in ultima saptamana, iar medicii indeamna din nou la purtarea mastii, mai ales in locurile aglomerate. In ciuda cresterii numarului de infectari, specialistii nu considera totusi ca ne putem gandi deja la un eventual val sase al pandemiei."Ne aflam in perioada concediilor si a vacantelor, este ... citeste toata stirea