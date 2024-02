S-au deschis inscrierile pentru Rezidentele "No Frontier". Oportunitate la Iasi pentru artistii romani din strainatate

Muzeul National al Literaturii Romane (MNLR) din Iasi si Asociatia "Patrimoniu pentru comunitate" au deschis inscrierile pentru Rezidentele "No Frontier". Scopul acestui apel este de a oferi oportunitatea artistilor vizuali romani din afara granitelor tarii sa isi desfasoare activitatea in mediul cultural iesean.Rezidentele "No Frontier" propun o perioada de 1-3 saptamani in Iasi, intre aprilie si septembrie 2024, completata cu o bursa in valoare de 3.000 de lei. Aceasta initiativa face parte ... citește toată știrea