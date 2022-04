S-au dus cu masina sa mai ia bautura si tigari de la benzinaria din Podu de Piatra, dar i-a agatat politia pe bd. Nicolae Iorga

Dupa ce au baut impreuna, doi prieteni au ajuns tot impreuna in fata judecatorilor, chemati sa raspunda pentru aceeasi fapta. Au scapat destul de ieftin, dar procurorii au declarat apel.In seara zilei de 24 noiembrie 2020, Iulian Ciocan a mers in vizita la un prieten, consumand impreuna 2,5 litri de bere. In jurul orei 22.00, cei doi au plecat la Ionel Mocanu si au continuat sa bea, consumand in total inca 5 litri de bere. Spre miezul noptii, cei trei prieteni au ramas fara tigari si bautura, ... citeste toata stirea