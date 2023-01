S-au finalizat pregatirile. 12.500 de litri de Agheasma Mare vor fi oferiti maine, de Boboteaza, la Catedrala Mitropolitana

Mitropolia Moldovei si Bucovinei a finalizat pregatirile principale pentru Slujba Bobotezei din ziua praznuirii Botezului Domnului, care va ava loc vineri, 6 ianuarie, in toate bisericile ortodoxe. La Iasi cea mai mare parte din activitate este concentrata in incinta Ansamblului Mitropolitan, urmand sa aiba loc doua slujbe vineri, care vor incepe de la ore diferite.Astfel, prima dintre ele va incepe de la 06.30 si va avea loc in incinta "Eclesia" din Muzeul Mitropolitan, in timp ce a doua are ... citeste toata stirea