S-au intors ursii in Iasi. Primarul comunei Dobrovat a postat o fotografie cu urme lasat de un urs in padurea omonima. Anul trecut, au fost semnalate de asemenea urme de urs in Padurea Dobrovat, spre limita cu judetul Vaslui.Si pagina de Facebook "Codrii Iasilor" anunta la sfarsitul lunii ianuarie intoarcerea ursului/ ursilor pe meleagurile iesene, consemnand cateva informatii si recomandari:"Masuri de preventie necesare din partea autoritatilor, pentru reducerea oricarui risc, in special ... citeste toata stirea