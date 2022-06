S-au scumpit iar locuintele in Iasi

Preturile apartamentelor au consemnat un usor avans in luna mai. Cererea pentru locuinte la nivel national a crescut cu 13%. In ceea ce priveste costul unui apartament, Iasul este in media nationala, conform Indicelui Imobiliare.ro.Potrivit sursei citate, avansul preturilor la Iasi este de 3% in luna mai, de la 1.274 la 1.312 de euro pe metru patrat util. Cele doua segmente de piata supuse analizei au avut, insa, o evolutie diferita: locuintele din blocurile vechi au consemnat un declin usor, ... citeste toata stirea