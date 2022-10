S-au speriat iesenii? Coada la vaccinarea antigripala. Jumatate din cei aflati pe listele de risc s-au imunizat deja

In primele doua saptamani de cand a inceput distribuirea dozelor de vaccin antigripal si administrarea lor in cabinetele medicilor de familie s-au vaccinat 30.495 de ieseni. Astfel, au fost folosite aproape jumatate din dozele care au fost primite la Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi si apoi directionate catre medicii de familie.La inceputul lunii octombrie au fost primite 77.645 de doze, iar in total DSP Iasi a catagrafiat 87.573 persoane, considerate cu risc ridicat de imbolnavire si ... citeste toata stirea