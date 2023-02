"Sa faci din cutremur "icoana" pedepsei pacatosilor e o schizofrenie duhovniceasca". Replica unui preot iesean la opiniile crestinilor de pe internet

Preotul iesean Ioan-Florin Florescu, considerat "purtatorul de cuvant" al diasporei romanesti, a lansat un apel la credinciosii sa nu mai gaseasca justificari divine unei nenorociri care a luat mii de vieti, in urma cutremurelor devastatoare din Turcia si Siria, potrivit antena3."Deci, ce judecata divina este in cutremurul din Turcia? Acolo au murit de-a valma, nici macar stapanii lumii, ci tot mii de amarati si copiii lor, care locuiau prin cartiere inghesuite, in blocuri vechi sau in casute ... citeste toata stirea