Sa nu ne jucam de-a politica! USR nu intelege nevoia romanilor de a plati mai putin la facturi! (P)

USR devine un partid tot mai jenant! Lipsa ciolanului ii face pe consilierii acestui partid sa nu mai gandeasca limpede in ceea ce priveste proiectele majore ale Romaniei. Mai nou, alesii USR au atacat la Curtea Constitutionala a Romaniei proiectul de lege al PSD privind finalizarea hidrocentralelor din ariile protejate. USR arata ca este un partid extrem de nociv, un partid care da dovada unui populism extrem de daunator pentru cetatenii Romaniei. In plina criza energetica si in contextul in ... citeste toata stirea