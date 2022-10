"Sa punem capat crizei costului vietii". Protest sindical azi la Prefectura din cauza cresterii preturilor si a salariilor mici

Federatia SANITAS Iasi, alaturi de alte organizatii si sindicate, inclusiv C.N.S.L.R.-Fratia, confederatie la care sunt afiliati, organizeaza joi, 27 octombrie, o actiune de protest.Acestia se vor intalni in fata Prefecturii din Iasi in intervalul 12.00 - 14.00, fiind asteptate sa participe aproximativ 500 de persoane. Protestatarii isi doresc sa atraga atentia asupra consecintelor crizei economice, care afecteaza in special cetatenii cu venituri mici, sub sloganul "Sa punem capat crizei ... citeste toata stirea