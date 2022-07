"Safer kids online" - cyberbullying si pericolele online, curs organizat pentru copii de producatorul de antivirusi ESET

Noua generatie ne surprinde prin efervescenta, capacitatea de a invata lucruri noi intr-un timp scurt, dar si prin naturaletea cu care acceseaza diverse gadget-uri. ESET, o companie de securitate cibernetica prezenta in cladirea de birouri United Business Center (UBC) 3 din ansamblul mixed-use Palas, organizeaza cursuri gratuite despre "Siguranta copiilor in mediul online", pentru piticii care sunt nativi cu telefonul sau tableta.Cu peste 100 de milioane de utilizatori in peste 200 de tari, ... citeste toata stirea