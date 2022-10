Asociatia Club Sportiv Pionii Regelui desfasoara proiectul "Sah la Vatra Satului", proiect ce include lectii de sah gratuite si 2 turnee interne de verificare a cunostintelor dobandite. Acesta este finantat prin programul START ONG, lansat de Kaufland si implementat de Asociatia Act for Tomorrow.Activitatile se vor desfasura in perioada 01.10-31.12.2022, in judetul Iasi. Proiectul este destinat copiilor din mediul rural care doresc sa intre in lumea magica a sahului si sa descopere ... citeste toata stirea