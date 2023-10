Consilierii locali au dat unda verde, ieri, la noi modificari ale proiectului privind construirea unei Sali Polivalente in Moara de Vant. Schimbarile vin in contextul in care, pana la finalul acestei luni, Guvernul ar urma sa emita o hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei. Amintim ca, potrivit proiectului tehnic, costurile necesare se ridica la aproape 480 milioane lei (inclusiv TVA).Conform discutiilor dintre Primarie si Guvern, proiectul ar urma sa fie ... citeste toata stirea