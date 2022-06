Salariatul de la stat cu cel mai mare venit din Iasi. Mai mult decat presedintele si premierul la un loc

Directorul general al ApaVital a castigat anul trecut o medie lunara de 34.000 de lei, in crestere evidenta fata de anul anterior. Este un venit mult peste cel al presedintelui si al premierului Romaniei la un loc. Cei doi castiga, fiecare, circa 14.000 de lei pe luna. Nici administratorii ApaVital n-o duc tocmai rau. Sefii ApaVital si-au publicat declaratiile de avere : ce gasim in acestea ?Cel mai bine platit sef al unei societati iesene cu capital integral de stat este directorul general ... citeste toata stirea