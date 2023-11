Casa Memoriala "Nicolae Gane" se va redeschide in februarie pentru public, dupa o perioada de peste 15 ani cu usile ferecate. Din vechea echipa de specialisti nu a mai ramas nimeni, iar angajarile sunt prevazute in contractul de finantare europeana. In ciuda salariilor mici, concurenta este acerbaSerie de concursuri pentru ocuparea unor posturi de muzeograf si custode la Muzeul National al Literaturii Romane Iasi. Este vorba in total de 6 posturi, toate pentru Casa Memoriala "Nicolae Gane", ... citeste toata stirea