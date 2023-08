Valoarea este inferioara mediei pe tara, care a ajuns la 4.543 lei * in acelasi timp, numarul salariatilor din judetul Iasi a crescut cu 2,2% fata de vara anul trecutEfectivul de salariati din judetul Iasi la data de 31 mai 2023 a fost de 192.997 de persoane, in crestere cu 4.174 de persoane (+2,2%) fata de luna corespunzatoare din anul 2020 si in crestere cu 451 de persoane (+0,3%) comparativ cu sfarsitul lunii aprilie 2023, informeaza Directia Judeteana de Statistica. Potrivit documentului, ... citeste toata stirea