Salariul mediu net la Iasi, mai mic cu 4,1% fata de media nationala

* de la inceputul anului, castigul mediu brut in judetul Iasi a inregistrat valori in crestere, insa, fata de media pe tara, castigul salarial mediu a fost mai mic * evolutia castigului salarial mediu nominal net in luna martie 2022 comparativ cu martie 2021, respectiv februarie 2022, a inregistrat valori pozitive pentru persoanele care lucreaza in agricultura, silvicultura, industrie si constructii, si serviciiIn luna martie, conform datelor furnizate de Directia Judeteana de Statistica Iasi, ... citeste toata stirea