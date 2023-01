Saloanele spitalelor din Iasi adapostesc zeci de cazuri sociale. O femeie a ramas pe drumuri in urma unui incendiu care i-a ars complet casa

Zeci de cazuri sociale ajung in Unitatile de Primiri Urgente ale spitalelor mai ales in sezonul rece. Vorbim despre persoane care nu au casa sau batrani care au fost uitati de familie. Medicii se afla in situatia in care trebuie sa ia legatura cu autoritatile locale pentru a-i transfera pe batrani.Cazurile sociale au dus la supraaglomerarea spitalelor din Iasi. Chiar daca o mare parte din ele ar putea fi tratate la domiciliu, medicii spun ca unii pacienti nu au nici macar o casa.Diana ... citeste toata stirea