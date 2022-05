Saltat de jandarmi si amendat doar ca s-a nimerit in preajma unui conflict intre galerii

Un suporter al Politehnicii s-a trezit "saltat" de jandarmi si amendat pentru un incident in care nu a avut nicio implicare. Ghinionul sau a fost sa se afle in preajma unui grup care se manifestase violent la trecerea unui autocar cu suporteri ai Otelului Galati. Jandarmii nu s-au obosit nici macar sa-si verifice propriile inregistrari video. Au facut-o judecatorii, in locul lor.Pe 15 mai anul trecut, Politehnica Iasi isi juca in fata propriilor suporteri ultima sansa de a ramane in Liga 1. ... citeste toata stirea