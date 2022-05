Salubris va curata orasul pana in 2032 !

Delegarea serviciului de salubritate este unul dintre proiectele care se vor afla, luni, in mapa alesilor localiCreata in 2002, societatea Salubris a obtinut, in 2007, gestiunea serviciului de salubrizare a municipiului Iasi, fiind delegata in mod direct prin contract de concesiune, in baza H.C.L. nr. 491/2007.De-a lungul anilor, societatea s-a remarcat prin faptul ca, in comparatie cu alte orase, a mentinut la un nivel accceptabil tarifele catre populatie, lucru posibil si prin investitiile ... citeste toata stirea