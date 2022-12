"Salvati parcul Copou" Petitie impotriva "modernizarii" propuse de primarul Chirica. "Nu dorim aceeasi experienta ca pe Bulevardul Stefan cel Mare"

Intentia Primariei de a intra in copacii parcului Copou in numele "modernizarii" a starnit numeroase nemultumiri printre ieseni. Principalul motiv este ca, momentam, parcul Copou este o oaza de verdeata care nu necesita transformari gen schimbarea copacilor in bancute.In acest sens a inceput o companie civila de strangere de semnaturi impotriva "modernizarii"."Intelegem ca este necesara modernizarea parcului Copou. Insa nu dorim sa ajungem in situatia in care, vom avea un parc in stil ... citeste toata stirea