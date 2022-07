"Salveaza o inima" - O casa renovata cu 130.000 de lei, pentru o familia cu 10 copii, fara posibilitati

O familie cu zece copii din localitatea ieseana Costesti are o casa noua de saptamana aceasta, in urma unei campanii demarata de Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iasilor, alaturi de Asociatia "Salveaza o inima din Botosani".Pentru renovarea casei s-au strans donatii de la toti enoriasii care au vrut sa ajute, iar casa restaurata a fost binecuvantat luni de catre un sobor de preoti."Este un moment de bucurie pentru ca aceasta etapa, acest proiect a inceput in urma cu un an jumatate, ... citeste toata stirea