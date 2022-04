Compania de Transport Public Iasi va asigura transportul persoanelor care doresc sa ajunga la festivalul BRIZO SUMMER FEST ce va avea loc in perioada 29 aprilie 2022 - 1 mai 2022 in incinta Bazei Sportive Brizo din comuna Aroneanu.Cursele vor fi deservite de autobuze ce vor circula pe itinerariul Tg. Cucu - Baza Nautica, in intervalul 14:00 - 03:00, din ora in ora.Baza ... citeste toata stirea