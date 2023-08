* artistul va primi titlul de Cetatean de onoare al IasuluiComplexul Muzeal National "Moldova" Iasi si Asociatia pentru Sprijinirea Artelor Frumoase (ASAF), in parteneriat cu Ambasada Israelului in Romania, Institutul Cultural Francez si Uniunea Artistilor Plastici din Romania - Filiala Iasi, organizeaza la Muzeul Unirii din Iasi, in perioada 6 - 19 septembrie 2023, expozitia retrospectiva de pictura, sculptura si desen a artistului israelian de origine romana Samy Briss, intitulata ... citeste toata stirea