Sanatatea mintala a copiilor, pusa tot mai mult in pericol

"Sunt foarte multe cazuri de ADHD, de autism, de anxietate in randul copiilor. Vorbim de depresie, de tentative suicidare. A crescut in ultimii ani numarul copiilor cu tentative suicidare... Sa nu uitam de depenedentele de droguri, de internet, de jocuri de noroc, de gadgeturi sau de tot felul de substante", sustine dr. Petronela Nechita, medic primar psihiatru in cadrul Institutului de Psihiatrie Socola, din IasiIn ultimii ani, sustin medicii ieseni, tot mai multi copii sufera din cauza ... citește toată știrea