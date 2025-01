Sanatatea mintala la locul de munca, o criza in crestere

* in birouri aglomerate, in fabrici zgomotoase sau in fata monitoarelor, angajatii din Romania anului 2025 resimt un nivel alarmant de stres si epuizare * conform unui studiu recent, 65% dintre angajati au raportat ca se confrunta frecvent cu stres la locul de munca, iar 60% dintre ei prezinta simptome de burnout * oboseala emotionala si scaderea eficientei sunt principalele semnale de alarma care indica o realitate ingrijoratoareSindromul burnout nu mai este doar un termen teoretic, ci o ... citește toată știrea