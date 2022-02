Sangele marocanului acuzat de crima, pe sutienul fetei aflat in sertarul cu lenjerie

Anchetatorii au descoperit noi probe in cazul dublei crime din Iasi, acolo unde Youssef Ajniyah si iubita acestuia, Vanesa Ioana, au fost fost ucisi cu zeci de lovituri de cutit in luna decembrie.Surse judiciare au confirmat pentru Gandul ca ADN-ul lui Ahmed Sami el Bourkadi, principalul suspect al dublei crime din vila situata in cartierul Moara de Vant, a fost gasit pe una dintre piesele din lenjerie intima ce ii apartin tinerei ucise. Sutienul respectiv patat cu sange a fost descoperit ... citeste toata stirea