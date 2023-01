SANITAS Iasi, protest public fata de excluderea Insitutului Inimii de pe lista PNRR

Membrii SANITAS Iasi i-au adresat o petitie premierului Nicolae Ciuca in care atrag atentia ca Iasul a fost devaforizat in momentul in care s-au stabilit obiectivele sanitare ce vor fi finantate prin intermediul Programul National de Redresare si Rezilienta. Principala victima a acestei selectii a fost Institutul Regional de Medicina Cardiovasculara (IRMC), proiect ce este prevazut sa fie pus in practica la Miroslava."Catre, Guvernul Romaniei, Domnului Prim-Ministru Nicolae Ciuca! Cu deosebit ... citeste toata stirea