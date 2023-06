Street FOOD Festival revine in Iasi, iar timp de patru zile iubitorii de preparate inedite vor descoperi retete din toate colturile lumii in parcul Palas. Anul acesta festivalul reuneste sub umbrela "Better Together" muzica live, bucataria internationala, DJ seturile si atmosfera de vara. Adda, Taxi, Robin & The Backstabbers, Paul Tihan sunt o parte dintre artistii care vor concerta pe scena din cadrul festivalului.In perioada 8 - 11 iunie 2023, ansamblul Palas gazduieste o noua editie a ... citeste toata stirea