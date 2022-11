Saptamana Geodeziei Romanesti a ajuns la final (P)

Saptamana Geodeziei Romanesti a ajuns la final. Evenimentul s-a desfasurat la Iasi si a fost organizat de Uniunea Geodezilor din Romania (UGR) si Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI). Manifestarea a reunit peste 200 de profesionisti din domeniul cadastrului, geodeziei, topografiei, cartografiei si din domenii apropiate.Ca in fiecare an, punctul de atractie al evenimentului l-a reprezentat Simpozionul International GEOMAT. "Editia din acest an a Saptamanii Geodeziei ... citeste toata stirea