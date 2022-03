Sapte localitati cu probleme pandemice, la Iasi

Incidentele se mentin la valori curpinse intre 3 si 4 cazuri la mia de locuitori, in cele sapte unitati administrativ-teritoriale* ceva mai ridicate raman incidentele din Valea Lupului si MiroslavaIn ultimele 24 de ore, in judetul Iasi au fost inregistrate 65 de cazuri noi de coronavirus fata de raportarea din ziua precedenta (102 cazuri sambata), informeaza Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Cifra poate parea derizorie, insa este stiut faptul ca, in week-end, numarul de ... citeste toata stirea