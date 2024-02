Sapte masuri pentru sprijinirea fermierilor (P)

Romania nu este o tara izolata in privinta nemultumirilor exprimate de fermieri in ultima perioada. Avem in fata un set de solicitari acumulate in diferite tari din Uniunea Europeana, iar cauzele sunt mai multe si complicate. Insa a cauta si a gasi solutii pentru cei care asigura hrana noastra a tuturor trebuie sa fie pe prima pagina a agendei noastre.Fie ca vorbim de Germania sau Franta, de Belgia sau Polonia, de Cehia sau Romania, fermierii au ajuns la acest moment in care, daca trag linie, ... citește toată știrea