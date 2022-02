Sapte persoane au murit intr-un grav accident in Baltati!

In accident au fost implicate un camion, o autoutilitara si o ambulanta, care transporta o femeie gravida. Soferul camionului a decedat si alte sase persoane din microbuz. In urma coliziunii, ambulanta a fost proiectata la 100 de metri fata de locul accidentului."In aceste momente s-a produs un accident rutier grav in localitatea Baltati din judetul Iasi. 5 muncitori dintr-un camion sunt in stop cardiorespirator. Sunt alte 3 persoane policontuzionate printre care si o gravida. La fata locului ... citeste toata stirea