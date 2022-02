Sapte persoane au murit pe loc intr-un accident teribil, la Iasi. Un echipaj al Ambulantei, implicat VIDEO

Accidentul s-a produs marti dimineata la cativa km de Iasi, pe soseaua pe care se produc in fiecare an zeci de accidente rutiere grave. UPDATE: Numarul persoanelor decedate a crescut la sapte.Cinci persoane au decedat si alte cateva sunt ranite, intr-un accident teribil petrecut in apropiere de lasi, la Baltati. In tragedie au fost implicate doua autovehicule, o ambulanta care transporta o gravida si o alta masina in care se aflau mai multi muncitori."Am trimis 4 ambulante cu trei medici, iar ... citeste toata stirea