Sarbatoarea diasporei la Casa de Cultura "Mihai Ursachi" a Municipiului Iasi (P)

Primaria Municipiului Iasi, prin Casa de Cultura "Mihai Ursachi" a Municipiului Iasi, organizeaza in perioada 13-21 august 2022, cea de-a IV-a editie a evenimentului "Iasul, acasa pentru cei plecati". In cadrul evenimentului, ce se va desfasura in doua weekend-uri ale lunii august, respectiv 13-14 august si 20-21 august, vor avea loc recitaluri extraordinare de poezie, concerte si spectacole de teatru.Evenimentele dedicate diasporei vor avea loc in Parcul Copou, pe scena special amenajata ... citeste toata stirea