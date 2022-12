Sarbatori cu emotii pentru Mihai Chirica. Judecatoria Barlad a amanat pentru ianuarie posibila prescriptie in dosarul "Skoda"

Primarul Mihai Chirica mai are de asteptat aproape o luna pentru a afla daca e absolvit de orice raspundere in dosarul "Skoda". Judecatoria Barlad a stabilit data de 16 ianuarie ca termen pentru deliberare, redactare si pronuntarea hotararii definitive.Procesul fusese suspendat la sfarsitul lunii septembrie, la solicitarea aparatorului lui Chirica, Daniel Atasiei, in asteptarea unei hotarari a Inaltei Curti de Casatie si Justitie referitoare la prescriptia raspunderii penale. Dupa decizia ... citeste toata stirea