SARBATORI DE FLORII IN SIGURANEsA

Peste 200 de politistii ieseni vor fi la datorie, zilnic, in acest sfarsit de saptamana, pentru asigurarea unui climat optim de ordine si siguranta publica astfel incat Sarbatoarea Floriilor sa fie celebrata in siguranta.Politistii vor actiona, sambata si duminica, in sistem integrat, impreuna cu celelalte institutii ale statului cu atributii in domeniu, dar si pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale in zona cluburilor/discotecilor, barurilor sau unitatilor de alimentatie publica, ... citeste toata stirea