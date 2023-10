Astazi, pe esplanada Oancea, are loc primul concert din cele doua programate de muncipalitatea ieseana in cartierele din oras * al doilea este programat pe 14 octombrie in Alexandru cel BunPrimaria Municipiului Iasi organizeaza in aceasta perioada cea de-a XXXII-a editie a manifestarilor reunite sub genericul Sarbatorile Iasului. Evenimentul marcheaza si implinirea a 615 ani de la prima atestare documentara a Iasului. In cadrul Sarbatorilor Iasului municipalitatea va organiza si doua ... citeste toata stirea