Sariti, hotul! La strigatul de ajutor al batranului jefuit de pensie a sarit chiar mama talharului. 3 ani si 4 luni de puscarie

Un batran din Comarna, orb si aproape nonagenar a fost talharit in propria casa, ziua in amiaza mare, de un consatean care stia ca luase pensia. Dupa ce a scapat din mainile talharului, batranul a incercat sa fuga dupa el, strigand, ceea ce a atras atentia satenilor. Talharul a fost identificat si retinut in scurt timp, cu contributia chiar a mamei sale.Faptele s-au petrecut in dupa-amiaza zilei de 7 august 2020. Orb de mai bine de un deceniu si in varsta la acea data de 87 de ani, Anghel C. ... citeste toata stirea