Sase ani de la tragedia SMURD care a zdruncinat Romania si Republica Moldova. "Suntem la fel de tristi"

In 2 iunie 2016, elicopterul SMURD plecase de la Iasi, fiind solicitat in Republica Moldova pentru doi pacienti care aveau nevoie de transport la spital. Joi, 2 iunie 2022, se implinesc sase ani de la tragedia din 2 iunie 2016 in care si-au pierdut viata un medic, un asistent medical, pilotul si copilotul unui elicopter SMURD care s-a prabusit in Republica Moldova, dupa ce decolase de la Iasi.Elicopterul SMURD de la Iasi fusese solicitat la Vulcanesti, Republica Moldova, pentru a transporta o ... citeste toata stirea