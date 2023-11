Ansamblul rezidential din jurul Lidl Moara de Foc va avea sase blocuri cu 8 etaje. Firma Gral Construct, patronata de omul de afaceri Gheorghe Achitei, a ajuns cu proiectul in faza de consultare publica, iar noua plansa urbanistica cuprinde inclusiv un teren pe care compania urmeaza sa-l achizitioneze."Ziarul de Iasi" a prezentat, in premiera, in martie 2023, proiectul de langa Lidl: la acea vreme era o certitudine faptul ca investitorul propune trei blocuri (8 etaje) pe terenul vecin cu ... citeste toata stirea