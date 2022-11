Sase filme premiate la Cannes ajung la Iasi

In perioada 18-20 noiembrie 2022, la Cinematograful Ateneu are loc a 6-a editie Les Films de Cannes a Iasi, festival cu traditie care aduce cele mai bune filme prezentate si premiate la Cannes si la alte festivaluri din lume. Programul celor trei zile include filme din competitia de la Cannes de anul acesta, alaturi de productii premiate cu premiul aniversar, Grand Prix, Quinzaine des Realisateurs, dar si premiul Palme d'Or - pentru filmul Triangle of Sadness. Toate filmele vor fi introduse de ... citeste toata stirea