Sase parohii vacante pentru preotii din Iasi care vor sa se transfere

Sase parohii sunt disponibile incepand cu 21 octombrie pentru preotii din Arhiepiscopia Iasilor care doresc sa se transfere si indeplinesc toate conditiile statuare pentru a face acest lucru.Doua dintre parohii sunt in Protopopiatul Pascani, doua in Protopopiatul Iasi III, una la Harlau si una in judetul Neamt, in Protopopiatul Piatra Neamt. Cea mai mare parohie este chiar de langa municipiul Pascani, al doilea cel mai mare oras din judet, o parohie care este de mai mult timp scoasa la ... citeste toata stirea