Sase parohii vacante pentru preotii din Iasi inainte de Craciun

Mitropolia Moldovei si Bucovinei a anuntat faptul ca s-au ocupat o parte dintre parohiile disponibile pentru transfer exclusiv pentru preotii din Arhiepiscopia Iasilor.Daca in urma cu o luna de zile erau chiar si peste 10 parohii disponibile, in momentul de fata sunt doar sase parohii disponibile, doua dintre ele vacantate de pe data de 29 noiembrie.Acestea sunt in localitatea Dragalina, judetul Botosani, cu 141 de familii de enoriasi, biserica, dar fara casa parohiala, ... citeste toata stirea