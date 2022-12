Pe 26 decembrie, politistii rutieri au actionat pe raza municipiului Iasi pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere si in special a celor produse pe fondul nerespectarii regimului legal de viteza.Au fost aplicate 45 de sanctiuni contraventionale (din care 24 pentru viteza) in valoare totala de 19.720 de lei. De asemenea au fost retinute, in vederea suspendarii dreptului de a conduce, 6 ... citeste toata stirea