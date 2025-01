Scade numarul pensionarilor "saraci", creste numarul pensionarilor "speciali"

* in ultima luna a anului trecut, numarul pensionarilor aflati in plata, la Iasi, a ascazut la 158.529 * acelasi trend, de scadere, se inregistreaza si la nivel national, in contrast, insa, cu numarul beneficiarilor de pensii "speciale", care a crescut cu aproape 8 la suta, pana la 11.688 * cum era de asteptat, cele mai mari pensii provin din randul "specialilor", mai precis din categoria fostilor magistrati, care incaseaza o pensie medie lunara de 25.184 leiDoar 158.529 de ieseni beneficiau, ... citește toată știrea