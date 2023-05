Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anuntat adoptarea unui proiect de catre Guvernul Romaniei, in luna mai, pentru a modifica taxa clawback, o cerinta de ani de zile a producatorilor de medicamente din tara. Astfel, conform comunicatului CNAS, citat de Agerpress, taxa de clawback va fi de 15% pentru toate medicamentele generice, insa proiectul urmeaza sa fie dezbatut si aprobat in Parlament, nu va intra direct in vigoare.Taxa de tip clawback este o obligatie de plata care revine la ... citeste toata stirea