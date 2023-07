Contre intre dezvoltatorul cartierului Visoianu si clientii mai vechi, care au cumparat apartamente in blocurile turn construite in Lunca Cetatuii. Acestia reclama faptul ca, in 2017-2018, cand au cumparat apartamente si s-au mutat, li s-au promis locuri de parcare gratuite, fara nicio taxa suplimentara. De cateva luni, insa, locurile de parcare au inceput sa fie blocate cu popici si scoase la vanzare pentru suma de 5.000 de euro pentru locatarii care doresc sa isi achizitioneze un loc propriu. ... citeste toata stirea