Scandal la Campionatul Mondial de jocuri pe calculator desfasurat la Iasi in aceste zile. Reprezentantii Ucrainei la competitia de CS:GO s-au retras din competitie in semn de protest in urma unui vot dat de Adunarea Generala a Federatiei Internationale de eSports si care a favorizat Rusia. Intalnirea Adunarii Generale IESF a avut loc zilele trecute la Iasi."In afara sfertului dintre Romania si Suedia (ora 16:30), vineri mai era programata si confruntarea dintre Serbia si Ucraina, tot din ... citeste toata stirea