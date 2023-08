Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a afirmat dupa meciul pierdut de Poli Iasi cu 4-1 in Copou cu Universitatea Craiova ca ar trebui sa le fie rusine celor de la Liga Profesionista de Fotbal, el afirmand ca partida a fost "o jacmaneala de drumul mare".Mihai Chirica a avut sambata seara trei postari pe facebook, in prima dintre acestea precizand ca nu merita sa faci fotbal in Liga I si ca ar trebui sa le fie rusine celor de la LPF.Citeste si: CSU Craiova a castigat cu 4-1 la Iasi, dupa ce a ... citeste toata stirea